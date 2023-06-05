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Samsung признала проблемы с камерой своих смартфонов

Компания Samsung пообещала решить проблему с избыточным размытием фотографий, снятых на камеру смартфонов серии Galaxy S23. Об этом сообщает издание Android Authority.

Samsung признала проблемы с камерой своих смартфонов
© Lenta.ru

На своем польском обратили внимание еще в апреле. Оказалось, что при съемке объектов с близкого расстояния на фотографиях проявляются размытые области, по форме напоминающие банан. В этой связи проблему назвали Bananagate.

Инженеры Samsung отметили, что проблема размытия связана со светосильным объективом, который предназначен для съемки качественных фото в условиях плохого освещения. Однако обрабатывающие снимки алгоритмы могут работать с ошибкой.

В качестве временной меры представители компании предложили пользователям снимать объекты на расстоянии не менее 30 сантиметров. Также инженеры Samsung посоветовали потребителям делать фотографии, удерживая смартфон вертикально.

В середине марта пользователи Reddit разоблачили возможность камеры Samsung Galaxy S23 Ultra снимать космические фото. Энтузиасты выяснили, что при съемки космических объектов камера флагмана не делает настоящие фото, а генерирует изображение с помощью нейросетей.

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