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Роскомнадзор раскрыл количество утечек данных в России с начала 2023 года

В последние несколько лет стало очень много случаев, когда крупные IT-компании допускают утечку данных пользователей.

Роскомнадзор раскрыл количество утечек данных в РФ с начала 2023 года
© ferra.ru

Роскомнадзор поделился свежей статистикой на этот счёт. В ведомстве заявили, что лишь с начала 2023 года российские компании отправили 177 уведомлений о случаях слива пользовательских данных.

При этом в период с 1 сентября 202-го до конца года было отправлено 70 таких уведомлений. Это связано с требованиями нового закона, согласно которому операторы обработки персональных данных должны уведомлять ведомство о случаях утечек.

В случае утечки данных, операторы должны сообщить об этом в Роскомнадзор в течение суток, провести расследование в течение трёх суток и отчитаться о причинах и виновных.

Закон также предусматривает уведомление о трансграничной передаче персональных данных. В мае 2023 года произошло 75 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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