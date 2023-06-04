Роскомнадзор раскрыл количество утечек данных в РФ с начала 2023 года

В последние несколько лет стало очень много случаев, когда крупные IT-компании допускают утечку данных пользователей.

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Роскомнадзор поделился свежей статистикой на этот счёт. В ведомстве заявили, что лишь с начала 2023 года российские компании отправили 177 уведомлений о случаях слива пользовательских данных.

При этом в период с 1 сентября 202-го до конца года было отправлено 70 таких уведомлений. Это связано с требованиями нового закона, согласно которому операторы обработки персональных данных должны уведомлять ведомство о случаях утечек.

В случае утечки данных, операторы должны сообщить об этом в Роскомнадзор в течение суток, провести расследование в течение трёх суток и отчитаться о причинах и виновных.