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Новые смартфоны Google Pixel получат поддержку трассировки лучей в играх благодаря новому процессору

Инсайдер, имеющий доступ к разработкам Google, раскрыл характеристики грядущего процессора Google Tensor G3.

Новые смартфоны Google Pixel получат поддержку трассировки лучей в играх
© ferra.ru

Именно он, скорее всего, будет использоваться в смартфонах линейки Pixel 8. По данным источника, который поделился сведениями с нашими коллегами из Android Authority, новый чип будет использовать 9-ядерную архитектуру с ядрами ARM v9.

Процессор получит одно ядро Cortex-X3 с частотой 3,0 ГГц, четыре Cortex-A715 (2,45 ГГц) и ещё четыре Cortex-A510 (2,15 ГГц).

При этом переход на ARMv9 позволит Google внедрить новые технологии безопасности, такие как расширения Memory Tagged Extensions (MTE), предотвращающие уязвимости, связанные с работой памяти.

Также в новом чипе будет установлен 10-ядерный GPU ARM Mali-G715 (Immortalis) с поддержкой трассировки лучей. Чип получит видеоблок с поддержкой кодирования видео AV1 и возможностью декодирования/кодирования видео 8K/30 в H.264 и HEVC.

Напомним, что в конце года, традиционно, Google представит две модели смартфонов — Pixel 8 и 8 Pro. Ожидается, что случится это уже в октябре.

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