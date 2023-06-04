$80.88-0.0987.10+0.52

Во Флориде на пляжи выбросило «поедающие плоть» водоросли

На побережье американского штата Флорида выбросило тонны водорослей, которые содержат бактерии, «поедающие плоть». Об этом пишет The Guardian.

Во Флориде на пляжи выбросило «поедающие плоть» водоросли
© Газета.Ru

Ученые полагают, что кроме неприятного запаха разлагающиеся водоросли могут нести также настоящую опасность. В них содержатся бактерии Vibrio vulnificus. Отмечается, что эти бактерии могут быть опасны для людей с ослабленной иммунной системой, а также для людей с хроническими заболеваниями печени.

Бактерии могут проникнуть через слизистую оболочку и привести к тяжелым воспалениям. Также они могут проникать в организм и через раны на коже.

Волонтеры намерены очистить побережье от водорослей, используя толстые резиновые перчатки для того, чтобы избежать контакта с опасными водорослями.

Ранее специалисты Тель-Авивского университета сообщили о том, что внезапная эпидемия, охватившая Красное море, убила целый вид морских ежей, лишив их плоти и превратив в скелеты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий