Во Флориде на пляжи выбросило «поедающие плоть» водоросли
На побережье американского штата Флорида выбросило тонны водорослей, которые содержат бактерии, «поедающие плоть». Об этом пишет The Guardian.
Ученые полагают, что кроме неприятного запаха разлагающиеся водоросли могут нести также настоящую опасность. В них содержатся бактерии Vibrio vulnificus. Отмечается, что эти бактерии могут быть опасны для людей с ослабленной иммунной системой, а также для людей с хроническими заболеваниями печени.
Бактерии могут проникнуть через слизистую оболочку и привести к тяжелым воспалениям. Также они могут проникать в организм и через раны на коже.
Волонтеры намерены очистить побережье от водорослей, используя толстые резиновые перчатки для того, чтобы избежать контакта с опасными водорослями.
Ранее специалисты Тель-Авивского университета сообщили о том, что внезапная эпидемия, охватившая Красное море, убила целый вид морских ежей, лишив их плоти и превратив в скелеты.