Ученые создали одноразовое мыло для беднейших регионов планеты

Учёные из Кардиффского университета представили инновационное решение для борьбы с проблемами личной гигиены в бедных регионах.
Разработанный ими продукт, названный Tab Soap, представляет собой небольшие стики мыла, которые могут существенно улучшить санитарные условия и препятствовать распространению заболеваний.
Одна из основных проблем, с которыми столкнулись исследователи, заключалась в отношении жителей бедных регионов к мылу. В связи с культурными убеждениями, кусок мыла, соприкасающийся с множеством рук, воспринимался жителями как нечто негативное.
Чтобы преодолеть это препятствие, учёные разработали Tab Soap в виде стиков, сделанных из биоразлагаемого текстиля на основе бамбука и пропитанных мылом.
Преимущество Tab Soap заключается в его удобстве и доступности. Стики можно легко носить с собой и использовать везде, где имеется вода. Более того, благодаря особой подложке на основе бамбука, они сохраняют влагу, что означает, что для их использования требуется меньше воды, чем для традиционного мытья рук.