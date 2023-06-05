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Учёные создали одноразовое мыло для беднейших регионов планеты

Учёные из Кардиффского университета представили инновационное решение для борьбы с проблемами личной гигиены в бедных регионах.

Ученые создали одноразовое мыло для беднейших регионов планеты
© Ferra.ru

Разработанный ими продукт, названный Tab Soap, представляет собой небольшие стики мыла, которые могут существенно улучшить санитарные условия и препятствовать распространению заболеваний.

Одна из основных проблем, с которыми столкнулись исследователи, заключалась в отношении жителей бедных регионов к мылу. В связи с культурными убеждениями, кусок мыла, соприкасающийся с множеством рук, воспринимался жителями как нечто негативное.

Чтобы преодолеть это препятствие, учёные разработали Tab Soap в виде стиков, сделанных из биоразлагаемого текстиля на основе бамбука и пропитанных мылом.

Преимущество Tab Soap заключается в его удобстве и доступности. Стики можно легко носить с собой и использовать везде, где имеется вода. Более того, благодаря особой подложке на основе бамбука, они сохраняют влагу, что означает, что для их использования требуется меньше воды, чем для традиционного мытья рук.

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