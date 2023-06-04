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Немецкие ученые объяснили, почему полезно закрывать окна на ночь

Согласно исследованию ученых из Университета Иоганна Гутенберга, людям следует закрывать окна на ночь для лучшего сна. Результаты эксперимента представили в журнале Noise & Health.

Ученые объяснили, почему полезно закрывать окна на ночь
© globallookpress.com

Уточняется, что существует связь между ночными шумами и выбросом гормонов стресса. В долгосрочной перспективе это может привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.

Исследователи выяснили, что уличный шум или звуки проезжающих мимо машин в ночное время особенно слышны человеку. Если днем он их блокирует, то ночью воспринимает особенно остро.

В исследовании отмечается, что существует связь между окружающим шумом в ночные часы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это может объясняться рефлексами древних предков, которые могли воспринимать звуки ночью как сигнал об опасности, говорится в исследовании в журнале Noise & Health.

Чтобы не ухудшить качество сна, следует отказаться от курения и употребления красного мяса и орехов по вечерам. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как можно улучшить свой сон.

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