$80.88-0.0987.10+0.52

Кэмбридж отказался от теории существования англосаксов

Студентов Кэмбриджского университета в Великобритании учат тому, что отдельной этнической группы англосаксов не существовало. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков.

Кэмбридж отказался от теории существования англосаксов
© Reuters

По данным издания, это делается для того, чтобы не способствовать распространению «мифов о национализме».

«Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью», — говорится в статье.

Отмечается, что обучение в университете направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о том, что когда-либо существовали «британцы», «англичане», «шотландцы», «валлийцы» или «ирландцы» с целостной и древней этнической идентичностью.

Также со ссылкой на данные учебного заведения сообщается, что в университете стремятся сделать преподавание «более антирасистским».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий