Кэмбридж отказался от теории существования англосаксов

Студентов Кэмбриджского университета в Великобритании учат тому, что отдельной этнической группы англосаксов не существовало. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков.

По данным издания, это делается для того, чтобы не способствовать распространению «мифов о национализме».

«Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью», — говорится в статье.

Отмечается, что обучение в университете направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о том, что когда-либо существовали «британцы», «англичане», «шотландцы», «валлийцы» или «ирландцы» с целостной и древней этнической идентичностью.