В Android 14 появится функция для анализа состояния аккумулятора

Google внедрила эту функцию в смартфоны Google Pixel на базе Android 14 Beta 2, но API для анализа аккумулятора будет открыто и для других производителей. BatteryManager позволит узнать действительный износ и ёмкость батареи, получить рекомендации по её использованию и замене. Также можно будет проверить циклы зарядки, узнать дату производства батареи, дату первого подключения к электросети, статус зарядки и множество других данных.