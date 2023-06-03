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В Android 14 появится функция для анализа состояния аккумулятора

Инсайдер Мишаал Рахман сообщил, что в бета-версии Android 14 появилась функция BatteryManager для проверки износа и фактической батареи смартфона.

В Android 14 появится функция для анализа состояния аккумулятора
© Ferra.ru

Google внедрила эту функцию в смартфоны Google Pixel на базе Android 14 Beta 2, но API для анализа аккумулятора будет открыто и для других производителей. BatteryManager позволит узнать действительный износ и ёмкость батареи, получить рекомендации по её использованию и замене. Также можно будет проверить циклы зарядки, узнать дату производства батареи, дату первого подключения к электросети, статус зарядки и множество других данных.

Новая функция в Android 14 — аналог функционала в iPhone для оценки состояния батареи и рекомендаций по замене. Такая возможность внедрена в iPhone уже 5 лет.

Ожидается, что BatteryManager может быть представлена в релизе стабильной версии Android 14 осенью 2023 года.

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