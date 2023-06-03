Алкоголь может быть полезен для организма

Исследователи из университетов Сиднея и Кембриджа изучили влияние малых доз алкоголя на человеческий организм. Им удалось выяснить, что употребление спиртных напитков помогает человеку справиться с болью, пишет портал ЗОЖ-ньюс.

© РИА Новости

Ученые пояснили, что алкоголь способствует избавлению от болей в теле, так как блокирует химические вещества, вызывающие воспаления и отеки в организме.

Вместе с тем, положительный эффект наблюдается только в том случае, если пациент употребляет от 1 до 7 доз (10 мл) крепких спиртных напитков в неделю. Пиво и вино, по словам специалистов, допустимо употреблять в несколько больших объемах.

В случае злоупотребления алкоголем, отметили ученые, будет достигнут обратный результат и нанесен вред здоровью.