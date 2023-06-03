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Американский предприниматель Илон Маск восхитил блогеров умением открывать пиво бутылкой водки

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Twitter Илон Маск восхитил блогеров своим умением открывать пиво бутылкой водки.

Блогеров восхитил Маск, открывший пиво бутылкой водки
© globallookpress.com

Пародийный Telegram-канал «Небожена» обратил внимание, что Маск во время интервью открыл пиво бутылкой водки. Авторы канала сыронизировали по этому поводу, что «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу».

На поступок миллиардера также обратил внимание Telegram-канал PEOPLETALK, метко подметив, что талантливый Илон Маск талантлив во всем.

В свою очередь Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что Маск внезапно продемонстрировал способность открытия пива по-русски. После просмотра видео авторы каналы пришли к выводу, что глава Tesla, SpaceX и Twitter умеет не только беспилотные авто делать, ракеты в космос запускать и соцсеть за 44 млрд долларов в X переименовывать, он еще умеет открывать пиво бутылкой водки. По мнению авторов канала, это лишний раз доказывает любовь Маска к пиву, ибо даже его лимитированное пиво GigaBier таким образом не откроешь.

Напомним, в четверг появились сообщения, что Маск вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира.

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