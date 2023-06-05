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Nature: Планета Земля вышла за пределы безопасности для человечества

Научный журнал Nature опубликовал исследование о том, что деятельность человека привела к выходу восьми главных аспектов земной системы за безопасные пределы. Они включают климат, биоразнообразие, доступ к чистой воде и прочие факторы, оказывающие влияние на устойчивость планеты и благополучие человечества.

Планета Земля вышла за пределы безопасности для человечества
© FBM.ru

Итоги работы учёных указывают на серьёзную угрозу для Земли, поскольку такое превышение безопасных границ провоцирует ряд отрицательных последствий. Одно из них – отсутствие доступа к чистой воде, что воздействует на здоровье и благополучие людей. Помимо того, зафиксировано снижение продовольственной безопасности, а также разрушение биоразнообразия.

Эксперты призывают принять срочные меры для ограничения увеличения глобальной температуры и стабилизации системы. По их словам, нужно ограничить рост температуры на уровне не более 1 градуса, если сравнивать с доиндустриальным периодом. Более того, нужно сохранить оставшиеся нетронутыми экосистемы, а также сократить применение азотных удобрений, чтобы минимизировать отрицательное влияние на природные ресурсы.

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