Онколог назвал три дешевых продукта, способных остановить рост раковых клеток

Онколог и хирург Иван Карасев составил список полезных продуктов, которые также помогают остановить рост раковых клеток.

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По мнению врача, такая еда "укрепляет иммунитет, держит организм в здоровом тонусе, выполняет роль антидепрессантов и успокаивает эмоционально-психическое состояние". "А самое главное - она помогает остановить рост раковых клеток в организме", - подчеркнул онколог.

Как пишет врач в своем Telegram-канале, крайне "важно следить за тем, что попадает к нам в рот - пища может как лечить, так и в прямом смысле убивать".

Специалист добавил, что при приеме пищи следует соблюдать четкие пропорции - "не более 30% белковых продуктов и 70% продуктов растительного происхождения".

Одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме человека, но быстро угнетают образование злокачественных клеток, является рыба. Причем необязательно покупать дорогую красную рыбу. По словам онколога, стоит обратить внимание на камбалу.

Из овощей в плане профилактики рака и доступности можно выделить капусту и чеснок. "Капуста любых видов уже зарекомендовала себя в качестве борца с распространением патологических клеток по организму", - отметил Иван Карасев.