Apple признала оригинальный MacBook устаревшим

Компания Apple переместила оригинальный 12-дюймовый MacBook в список раритетных моделей. Об этом сообщает издание MacRumors.

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По словам журналистов медиа, которые ознамились с внутренней запиской Apple, ноутбук 2015 года выпуска официально признают устаревшим 30 июня. Американская корпорация признает устройство раритетным, если прошло более семи лет с тех пор, как девайс перестали распространять для продажи.

Специалисты отметили, что признание ноутбука устаревшим означает, что устройство нельзя будет обслужить или отремонтировать в сервсиных центрах Apple, так как компания перестанет поставлять для него запчасти.

Вышедший в марте 2015 года MacBook получил 12-дюймовый дисплей, двухъядерный процессор Intel Core M, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, корпус с пассивным охлаждением. Компьютер оценили в 1299 долларов, или около 105 тысяч рублей. Девайс имел один порт USB-C. В 2017 году Apple представила второе поколение портативного компьютера, в 2019 году аппарат был снят с продажи.