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Microsoft добавила в Windows 11 функцию просмотра фото в «Проводнике»

В очередной бета-версии Windows 11 появилась новая функция — возможность просмотра фото на смартфоне непосредственно в «Проводнике».

Microsoft добавила в Windows 11 функцию просмотра фото в «Проводнике»
© ferra.ru

Фото можно увидеть в разделе «Галерея», включённом в «Проводник». Для этого в верхней части панели инструментов разработчики добавили кнопку Add Phone Photos, нажатие которой сгенерирует QR-код. Полученный QR-код нужно отсканировать с помощью смартфона, тогда фото, которые хранятся на смартфоне пользователя, станут доступны на компьютере.

Но разработчики не называют даты релиза стабильной версии, и когда заявленная функция станет доступна всем пользователям, неизвестно.

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