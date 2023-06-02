$80.88-0.0987.10+0.52

Российские учёные предложили способ увеличить срок службы ядерного топлива

Россия является лидирующей страной по развитию ядерной энергетики и продолжает вести разработки в этой сфере. Последним предложением стало переосмысление роли малых ядерных реакторов для энергетики

Российские учёные предложили способ увеличить срок службы ядерного топлива
© ferra.ru

Учёные из Томского политехнического университета провели исследование, чтобы узнать, как изменение диаметра тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ) влияет на атомные станции малой мощности, которые используют торий-урановое топливо. Они использовали математическое моделирование для определения длительности работы ядерного топлива и его выгорания. Исследование показало, что увеличение диаметра ТВЭЛ позволяет увеличить срок службы ядерного топлива на 75%. Эти результаты могут быть использованы для модернизации реакторов малой мощности, особенно для работы на отдалённых территориях.

Видео дня

Атомные станции малой мощности являются наиболее эффективными для использования в удалённых регионах, таких как Крайний Север. Однако доставка топлива на такие территории является дорогостоящей. Учёные предложили решение этой проблемы путём увеличения срока службы торий-урановых топливных композиций, которые являются оптимальными для таких станций. Они провели расчёты, которые подтвердили возможность модернизации реакторов для увеличения срока службы и выгорания топлива. Это важные экономические факторы для ядерных энергоблоков, и их улучшение повышает конкурентоспособность таких реакторов.

В ходе исследования учёные рассмотрели различные комбинации топлива, включая торий-232 и уран-235, а также торий-232 и уран-233. Они провели расчёты для малого модульного водо-водяного реактора КЛТ-40С мощностью 150 МВт. С помощью математического моделирования они оценили работу реактора при разных составах топлива и разных диаметрах ТВЭЛ. Исследование показало, что увеличение диаметра ТВЭЛ приводит к удовлетворительным результатам в терминах теплофизических параметров, так как снижается плотность теплового потока с поверхности тепловыделяющего элемента.

Планируется проведение дальнейших исследований для реакторов, работающих на торий-плутониевом топливе. Применение тория в ядерной энергетике является перспективным, так как его запасы в природе гораздо больше, чем урана. Если учёным удастся найти оптимальные условия, то можно будет использовать нуклиды, которые в настоящее время мало применяются в энергетике. Это откроет новые возможности и поможет повысить эффективность использования ядерного топлива.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий