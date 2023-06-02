Вышел обзор первого в истории бесплатного телевизора

Обозреватель The Verge Крис Уэлч, пообщался с представителями компании Telly и ознакомился с бесплатным телевизором с двумя экранами, один из которых используется для показа рекламы.

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В середине мая компания Telly, созданная соучредителем Pluto TV Ильей Позиным, представила необычный телевизор, который состоит из двух экраном. Согласно задумке, первый используется по назначению, тогда как на втором постоянно показывается реклама. Такое устройство будет предлагаться бесплатно.

Несмотря на то что производитель называет Telly «телевизором за $1000», который пользователи смогут получить бесплатно, у обозревателя The Verge сложилось другое мнение. Журналист признался, что ему не удалось провести полноценный тест устройства, однако по отображаемой картинке рабочего стола Google TV он понял, что основной экран Telly мало чем отличается от дисплеев в бюджетных телевизорах Vizio, TCL или Hisense за $300.

Производитель заявляет, что 55-дюймовый дисплей с 4K-разрешением способен отображать HDR-контент, однако это Уэлчу проверить не удалось. Он также отметил, что это обычный телевизор, который «становится умным» благодаря комплектному TV-стику на базе Google TV.

Также из разговора журналиста с представителями компании стало известно, что пользователи не смогут накрывать рекламный экран или как-то перепрошить устройство — в первом случае последует крупный штраф или отзыв устройства, а во втором — поломка.