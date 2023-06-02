У фирменных часов Google стал разваливаться корпус

Владельцы умных часов Google Pixel Watch жалуются на то, что у аксессуара без каких-либо причин отклеивается задняя крышка. Об этом сообщает портал Android Police.

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Сообщения об отваливающейся крышке Pixel Watch стали появляться спустя всего полгода после выхода устройства. По словам владельцев часов, причиной является некачественный клей, которым прикреплена панель. В некоторых случаях крышка отпадала при снятии часов с магнитной зарядной док-станции.

По данным Android Police, проблема не является массовой. Большинство пострадавших смогли заменить часы по гарантии. Однако один из пользователей был вынужден заплатить $300 за гарантийный ремонт.

Google Pixel Watch поступили в продажу осенью 2022 года. Пользователи неоднозначно отзываются об устройстве — некоторые недовольны «толстыми» рамками вокруг дисплея и не самым передовым «железом». В США аксессуар продается по цене от $350.