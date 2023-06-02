Четыре российских вуза создадут сеть квантовой связи

Четыре российских университета — МГУ, МТУСИ, НИТУ МИСиС и Университет ИТМО — начнут в 2024 году обмениваться данными по сетям квантовой связи.

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В 2024 году четыре вуза в Москве и Санкт-Петербурге начнут обмен данными через сеть линий квантовой связи. Это станет первым этапом создания Межуниверситетской квантовой сети (МУКС), заявил научный руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Квантовые технологии» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Кулик.

В рамках МУКС будут объединены уже существующие прототипы университетских квантовых сетей в МГУ, МТУСИ, НИТУ МИСиС и Университете ИТМО. Сеть станет предтечей квантового интернета, подчеркивает эксперт. Отработав на МУКС ряд технологий, исследователи смогут удаленно объединить квантовые вычислительные устройства.