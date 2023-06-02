В новом Android появится популярная у владельцев iPhone функция

Google внедрила новый API в Android 14 для анализа состояния батареи смартфонов, сообщает портал FoneArena со ссылкой на инсайдера Мишаала Рахмана. Эта функция позволит пользователям узнать реальную емкость и износ аккумулятора, а также получить рекомендации по его использованию и замене.

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Нововведение под названием BatteryManager уже появилось в настройках смартфонов Google Pixel на базе Android 14 Beta 2. Причем функция не станет эксклюзивной для этих устройств — компания планирует предоставить API разработчикам, чтобы они могли создавать приложения для анализа состояния батареи на других смартфонах.

Среди параметров, которые можно будет проверить с помощью BatteryManager, — циклы зарядки, дата производства батареи, дата первого подключения к электросети, статус зарядки и другие данные.

Аналогичная функция, показывающая износ аккумулятора, доступна на iPhone уже более пяти лет. Когда BatteryManager станет доступной для всех пользователей Android, не сообщается. Релиз стабильной версии Android 14 ожидается осенью 2023 года.