Как проверить съемную квартиру на скрытые камеры: 5 советов

Съем квартиры в поездках или отпуске часто обходится дешевле номера в отеле, но незнакомые дома также таят угрозу частной жизни. В Интернете можно найти немало историй о том, как люди находили скрытые камеры в съемных комнатах. Но хорошая новость в том, что их не так тяжело найти. Журнал Popular Mechanics рассказал, как это сделать.

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Проверьте помещение на вебкамеры

Видео дня

Веб-камеры крайне просты в использовании, из-за чего их довольно легко спрятать в любом месте. Многие из них способны подключаться к ноутбукам и передавать видео в высоком разрешении онлайн, тогда как другие записывают ролики на SD-карту. Устройства из первой категории, те, что подключаются к Интернету, можно обнаружить при помощи специальных приложений — например, Fing.

Подключившись к Wi-Fi, вы сможете проверить, активны ли в беспроводной веб-камеры. Конечно, приложение не подскажет вам расположение самих устройств, но вы хотя бы будете знать, есть они или нет. Для точного поиска веб-камер понадобятся детекторы радиосигналов — в качестве приложения или самостоятельного устройства, которое можно купить в магазине техники.

Проверьте помещение фонариком

Камеры порой бывают совсем незаметными, однако их объективы, напротив, всегда выдают себя. Самый простой способ обнаружить камеры, которые могут быть спрятаны за прозрачными материалами — это посветить на них фонариком. Отключите весь свет в помещении, задерните шторы, если они есть, сделайте комнату как можно более темной. После этого осветите фонариком объекты или уголки, которые кажутся вам подозрительными: если там и впрямь есть камеры, то вы заметите блики на объективах. Среди предметов, внутри которых часто размещают скрытые камеры — часы, детекторы дыма и зарядные устройства для телефонов.

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Проверьте зеркала ногтем

Если вы подозреваете, что зеркало в ванной — на самом деле одностороннее стекло, то есть простой способ проверить теорию. Прислоните палец к стеклу и посмотрите на его отражение; если вы не можете «дотянуться» до отражения, то зеркало настоящее. Если можете, то, к сожалению, за зеркалом наверняка что-то скрывается. Данный метод нельзя назвать стопроцентным, но он все равно может помочь

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Помните о здравом смысле

Вы можете заранее подготовиться к поиску скрытых камер, но самый надежный (и экономный) способ защитить свою частную жизнь — это думать головой. Если вы видите какие-либо зарядники, подключенные близко к кровати, они не обязательно скрывают камеры, но их все равно стоит отключить и перенести в другую комнату. Обращайте внимание на расположение электронных устройств и декоративных предметов, особенно если они размещены в странных местах. Например, детекторы дыма всегда находятся посередине потолка, а не где-то в уголке помещения.

Что делать, если вы нашли камеры