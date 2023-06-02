Разработчики бенчмарка AnTuTu назвали лучшие смартфоны мая по соотношению цены и производительности в нескольких ценовых категориях.

Так, среди устройств стоимостью до 2 тыс. юаней (около 22,7 тыс. руб.) лидерами оказались OnePlus Ace, iQOO Neo7 SE и Realme GT Neo5 SE. В категории до 3 тыс. юаней (около 34 тыс. руб.) первые три места разделили Redmi K60, Lenovo Legion Y70 и Redmi K60 Pro. Meizu 20, iQOO Neo8 Pro и iQOO 11 оказались лучшими среди флагманских устройств по цене до 4 тыс. юаней (около 45,4 тыс. руб.).

Среди смартфонов стоимостью до 5 тыс. юаней (около 56,8 тыс. руб.) победили Meizu 20 Pro, Oppo Find X6 и Xiaomi 13 Pro, а в категории устройств дороже 5 тыс. юаней в тройку лидеров выбились игровой Nubia Red Magic 8 Pro+, Oppo Find X6 Pro и Honor Magic5 Pro.