Ученые: все во Вселенной в конечном итоге испарится

Голландские ученые пришли к выводу, что Стивен Хокинг был прав относительно излучения черных дыр, однако материя исчезает не только в них, сама Вселенная «очень медленно испаряется у нас на глазах». Об этом пишет Sciencealert.

Стивен Хокинг утверждал, что спонтанное рождение и аннигиляция пар частиц должны происходить вблизи горизонта событий. При этом черные дыры со временем испаряются, постепенно теряя массу в виде излучения, так как горизонт событий разрушает окружающие квантовые поля.

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В своем исследовании астрофизики Майкл Вондрак, Вальтер ван Суйлеком и Хейно Фальке из Университета Радбауд в Нидерландах, пришли к выводу, что «достаточно сильное искривление пространства-времени» может приводить к своебразному излучению частиц и другими объектами во Вселенной. А значит, излучение Хокинга может не ограничиваться только черными дырами.

«Мы демонстрируем, что в дополнение к хорошо известному излучению Хокинга существует еще и новая форма излучения», - пояснил Вондрак.

Ученые пришли к выводу, что черные дыры являются лишь наиболее ярким примером, однако пространство-время также искривляется вокруг нейронных звезд и белых карликов, а также чрезвычайно массивных объектов, таких как скопления галактик.

Исследователи обнаружили, что в этих сценариях гравитация все еще может влиять на флуктуации квантовых полей в достаточной степени, чтобы породить новые частицы, очень похожие на излучение Хокинга. Таким образом, остатки мертвых звезд и другие крупные объекты во Вселенной также постепенно испаряются.

«Это меняет не только наше понимание излучения Хокинга, но и наш взгляд на Вселенную и ее будущее», - отмечают они.