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Восемь вещей, которые нужно знать о Клубничном полнолунии на этой неделе

Клубничное или Розовое полнолуние наступит в ночь с 3 на 4 июня. В этот день жители планеты смогут пронаблюдать за явлением, которое случается незадолго до летнего солнцестояния. Forbes назвал восемь вещей, которые следует знать об этом событии.

Восемь вещей, которые нужно знать о Клубничном полнолунии на этой неделе
© globallookpress.com

Лучше всего наблюдать накануне

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Хотя сам момент полнолуния приходится на 4 июня, а в Москве оно наступит в 06:42 мск, лучше всего наблюдать за ним накануне, в ночь на субботу, 3 июня. В эту ночь Луну будет хорошо видно для всех жителей Северной Америки, Европы, и Африки.

Она идеально совпадает с закатом

Идеальное совпадение времени заката светила и восхода Луны позволит наблюдать за полностью освещенным лунным диском со всего западного полушария. В тот момент, когда Солнце начнет опускаться за горизонт на западе, на востоке начнет подниматься спутник планеты.

Это самое низкое полнолуние в году

Луна вращается примерно в той же плоскости, что и Солнце. Из-за эклиптики планеты летом в северном полушарии светило достигает наивысшей точки на небосводе, тогда как спутник, наоборот, опускается. По этой причине Луна будет находиться низко над горизонтом.

Луна будет казаться больше

В Клубничное полнолуние людям кажется, что Луна становится больше. Однако в действительности это иллюзия. Из-за того, что спутник находится ниже над горизонтом, чем в остальное время года, глаз будет невольно сравнивать его с окружающими объектами — домами, деревьями и машинами, которые покажутся крошечными на его фоне.

Почему Луна становится оранжевой?

Необычный цвет Луны сразу после появления на небосводе также связан с ее низким положением на небе. Атмосфера рассеивает цвета с короткими волнами, вроде синего и зеленого, пропуская цвета с более длинной волной — желтый и красный. В таком положении отраженному от спутника свету приходится пройти большее расстояние в атмосфере до наблюдателя, из-за чего лунный диск будет иметь оранжевый оттенок.

Рядом будет яркая летняя звезда

Чуть ниже восходящей Розовой Луны можно будет увидеть красного сверхгиганта — Антарес. Она является самой яркой звездой в летнем созвездии Скорпиона. Светило находится чуть более чем в 554 световых годах от Солнечной системы

Это последнее не-суперлуние до октября

Полнолуние следующего месяца, также называемое как Оленья Луна, станет первым из четырех суперлуний в году. Следующее полнолуние, которое считается средним, наступит лишь 28 октября 2023 года, когда наступит «Луна охотника».

Почему Розовую луну так называют?

В действительности спутник не окрашивается в розовый или клубничный цвет, однако во многих культурах июньское полнолуние связано со сбором клубники или расцветом роз. Кроме того, в некоторых участках Западного полушария в июне собирали мед, из-за чего появилось еще одно название — Медовая Луна.

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