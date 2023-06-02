Это метод машинного обучения, предполагающий, что система искусственного интеллекта взаимодействует с некой средой, в которой она функционирует. Самая простая аллюзия на "обучение с подкреплением" - это когда в цирке дрессируют собаку. Когда собака делает что-то хорошее - дрессировщик дает ей сахар. Это положительное подкрепление. А когда собака делает что-то плохое - дрессировщик ее наказывает. Это отрицательное подкрепление. И системы искусственного интеллекта с "обучением с подкреплением" работают примерно также.



С системами искусственного интеллекта "фишка" в том, что когда они обучаются функционировать в некой среде, то у них есть предустановленный набор действий - именно то, что они могут исполнять, то, какие действия они могут производить в этой среде. А из этого четко следует, что действия по "убийству" оператора было предусмотрено. Действие по уничтожению вышки связи было предусмотрено (согласно заявлению Гамильтона, при последующей тренировке система начала уничтожать вышки связи с беспилотником - прим. ред.). Так что новость об инциденте - это либо чья-то злая шутка, либо какое-то хайпожорство, либо какой-то вброс, сделанный для того, чтобы все начали волноваться. Но для чего это нужно - я не знаю.

Роман Душкин Генеральный директор "А-Я эксперт", разработчик искусственного интеллекта