Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 получил официальную дату анонса

Уже много месяцев ходят слухи о предполагаемых характеристиках готовящегося к выпуску нового процессора Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. Однако до сих пор не была известна официальная дата запуска. Теперь производитель раскрыл дату презентацию своего чипсета.

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Qualcomm опубликовала официальный тизер, в котором сообщается, что презентация Snapdragon 8 Gen 3 состоится на Snapdragon Summit 2023. Саммит запланирован на Мауи, Гавайи, США, с 24 по 26 октября. Хотя конкретные детали официально не разглашаются, ожидается, что кульминацией мероприятия станет представление долгожданного Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm

Утверждается, что новый чип будет изготовлен на узле N4P, что повышает производительность без ущерба для энергоэффективности. Snapdragon 8 Gen 3 будет включать одно основное ядро Cortex-X4, работающего на частоте 3,2 ГГц, пять ядер Cortex-A720, работающих на частоте 3 ГГц, и два ядра Cortex-A520 с частотой 2 ГГц. Вероятно, он будет включать графический процессор Adreno 750, поддерживать оперативную память LPDDR5x и внутреннюю память UFS 4.1.