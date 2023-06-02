Представлен очень дорогой iPhone со встроенными золотыми Rolex

Специализирующаяся на производстве кастомных гаджетов Apple компания из Нижнего Новгорода Caviar представила новую модель iPhone – Rolex Daytona.

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Особенность смартфона заключается в том, что в тыльную часть его корпуса специалисты Caviar инкрустировали дорогие механические часы Rolex Cosmograph Daytona. Корпус данного аксессуара выполнен из желтого золота, а безель – из черной керамики. Циферблат часов защищен прочным сапфировым стеклом.

Сам смартфон выполнен из титана, который после был покрыт PVD-материалом, используемым обычно для создания циферблатов и корпусов Rolex. Также iPhone украшен специальным орнаментом и декоративными элементами из золота.

«Корпус выполнен в стиле приборной панели гоночного автомобиля, она вдохновлена суперкаром Blue Bird Малькольма Кэмпбелла, в сотрудничестве с котором были созданы первые модели часов Rolex Daytona», – гласит описание смартфона на сайте Caviar.

Компания из Нижнего Новгорода намерена выпустить всего три экземпляра iPhone Rolex Daytona. Основой может послужить iPhone 14 Pro Max, а также еще не вышедшие iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Эксклюзивный смартфон от Caviar обойдется покупателю в 10 млн. руб.