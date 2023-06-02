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Археологи обнаружили древнее «кладбище слонов» во Флориде

Ученые из Музея естественной истории Флориды обнаружили естественное захоронение слонов возрастом более 5,5 млн лет.

Археологи обнаружили древнее «кладбище слонов» во Флориде
© globallookpress.com

По словам археологов, в раскопе Монбрук были найдены восемь скелетов слонов. Удалось установить, что более 5,5 млн лет назад в этой местности протекала река, которую, видимо, смогли преодолеть не все слоны. Топкие берега реки стали кладбищем для животных, сообщает Planet Today.

В настоящее время этой реки уже нет, но в ее русле сохранились останки гомфотериев, древнего вида слонов. Доподлинно известно, что животные погибли в разное время. Специалистам удалось установить, что древние слоны достигали высоты около 2,5 метра при том, что их бивни были 2,8 метра в длину. Ранее археологи уже находили останки этого вида, но настолько полные и сохранившиеся скелеты были обнаружены впервые.

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