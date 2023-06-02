В Греции нашли древнейшую человеческую стоянку

На юге Греции обнаружили древнейший археологический памятник региона – остатки человеческой стоянки с каменными инструментами. Она оказалась минимум на 250 тысяч лет старше других находок.

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На склонах открытой угольной шахты ученые обнаружили примитивные каменные орудия эпохи нижнего палеолита в виде каменных отщепов. Такие инструменты использовались для разделки мяса и обработки древесины и других растительных материалов. Их возраст оценили в 700 тысяч лет, но эту дату еще предстоит проверить в ходе дальнейших анализов. На территории стоянки также сохранились кости вымерших гигантских оленей, слонов, бегемотов, носорогов и макак.

Исследователи предположили, что орудия были изготовлены Homo antecessor – вымершими гоминидами, которые считаются последними общими предками Homo sapiens и неандертальцев. Но доказать это предположение невозможно, пока не будут найдены ископаемые останки. По словам ученых, открытие позволяет лучше понять пути миграции гоминидов в Европу и эволюции рода Homo в целом.

Стоянку нашли на равнине Мегалополис. В ХХ веке там добывали уголь для местной электростанции, а в эпоху палеолита на ней располагалось неглубокое озеро. Этот регион известен как богатое «месторождение» окаменелостей. Жители Древней Греции, выкапывая оттуда гигантские кости неизвестных им существ, слагали мифы о давно исчезнувшей расе гигантов. Некоторые авторы даже называли Мегалополис место главной битвы между титанами и богами Олимпа, сообщает The Associated Press.