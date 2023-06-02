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Киберэксперт предупредил о невозможности обезопасить гаджеты на 100%

Ни один гаджет, сайт или соцсеть невозможно обезопасить на 100%, заявил в беседе с РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин, комментируя новость о том, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вредоносное программное обеспечение, которое проникло на смартфоны Apple, принадлежащие простым россиянам и дипломатам. При этом собеседник агентства подчеркнул, что это не повод отказываться от устройства.

Киберэксперт заявил о невозможности обезопасить гаджеты на 100%
© Pexels

«Существуют вирусы, баги, уязвимости, про которые либо уже известно, либо неизвестно. Отказываться от использования продукта, поскольку там был найден вирус, на который в любом случае в ближайшее время найдут лечение, подобно тому, что бы не выходить из дома, поскольку может сбить машина или упасть метеорит», — считает Вакулин.

Он добавил, что на российском рынке отечественные смартфоны появятся нескоро.

По данным ФСБ, несколько тысяч IPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.

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