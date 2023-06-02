Киберэксперт заявил о невозможности обезопасить гаджеты на 100%

Киберэксперт предупредил о невозможности обезопасить гаджеты на 100%
Ни один гаджет, сайт или соцсеть невозможно обезопасить на 100%, заявил в беседе с РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин, комментируя новость о том, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вредоносное программное обеспечение, которое проникло на смартфоны Apple, принадлежащие простым россиянам и дипломатам. При этом собеседник агентства подчеркнул, что это не повод отказываться от устройства.
«Существуют вирусы, баги, уязвимости, про которые либо уже известно, либо неизвестно. Отказываться от использования продукта, поскольку там был найден вирус, на который в любом случае в ближайшее время найдут лечение, подобно тому, что бы не выходить из дома, поскольку может сбить машина или упасть метеорит», — считает Вакулин.
Он добавил, что на российском рынке отечественные смартфоны появятся нескоро.
По данным ФСБ, несколько тысяч IPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.