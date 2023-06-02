Киберэксперт заявил о невозможности обезопасить гаджеты на 100%

Ни один гаджет, сайт или соцсеть невозможно обезопасить на 100%, заявил в беседе с РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин, комментируя новость о том, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вредоносное программное обеспечение, которое проникло на смартфоны Apple, принадлежащие простым россиянам и дипломатам. При этом собеседник агентства подчеркнул, что это не повод отказываться от устройства.