Разработан самый быстрый электронный микроскоп

Немецкие ученые разработали самый быстрый электронный микроскоп. С его помощью можно исследовать процессы, которые протекают в наноразмерных материалах в пределах аттосекунд. Работа опубликована в журнале Nature.

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С помощью электронных микроскопов можно визуализировать очень малые структуры: кристаллические решетки твердых веществ, молекулы, наночастицы. Проблема при этом состоит в том, что большинство материалов не является статичным. Частицы все время взаимодействуют друг с другом, перемещаются, изменяют свою конфигурацию. Хорошим примером является взаимодействие между светом и материей, которое часто встречается в современных материалах, лежащих в основе солнечных батарей, дисплеев и лазеров. В этих взаимодействиях на электроны влияют колебания световых волн, и динамика этих процессов очень быстрая, так как период колебаний световых волн может достигать аттосекунд (10-18 с). До сих пор было очень трудно визуализировать такие быстрые процессы.

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Немецким ученым удалось разработать ультрабыстрый электронный микроскоп. Для этого они использовали быстрые колебания света, исходящего непрерывно из лазера, чтобы получить из луча электронов последовательность ультракоротких пульсов. В эксперименте ученые использовали в качестве источника электронов тонкую кремниевую мембрану, в которой электроны периодически ускорялись и замедлялись. Через какое-то время образовывались ультракороткие пульсы электронов. За счет лазера ученые обеспечивали взаимодействие с исследуемым объектом. С помощью электронных пульсов ученые могли измерить реакцию объекта на лазер. В результате получается запечатлеть процессы, протекающие за аттосекунды.

Далее ученые опробовали свой электронный микроскоп на некоторых наноматериалах. В ходе экспериментов им удалось показать хиральные поверхностные волны, которые могут распространяться в определенном направлении, а также задержки по времени между разными типами излучения в наноантеннах. Что интересно, ученые смогли не только изучить поверхностные явления, но и зарегистрировать электромагнитные процессы.