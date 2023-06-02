Европа проведет первую в истории прямую трансляцию с Марса

Европейское космическое агентство (ЕКА) организует первую в истории трансляцию с Марса на Землю. Она начнется 2 июня в 12:00 по восточному времени (19:00 мск).

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Орбитальный аппарат агентства Mars Express, который находится на высоте 17 тысяч км над поверхностью Красной планеты, будет передавать новые снимки каждые 50 секунд. Но для того, чтобы они дошли до Земли, потребуется около 22 минут. Трансляция будет идти на официальном Youtube-канале ЕКА.

Трансляцию приурочили к 20-летию отправки Mars Express в космос. 2 июня 2003 года автоматическая межпланетная станция стартовала с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат».

Станция помогла ученым получить уникальные данные о геологии, атмосфере и поверхностной среде, а также прошлом Марса. Так, один из приборов выявил гидратированные материалы, которые указали на наличие древних водоемов на Красной планете. Другой прибор позволил оценить объемы льда в полярных шапках. Mars Express также обнаружил на Марсе самые высокие в Солнечной системе облака – на расстоянии почти 100 км над поверхностью, сообщает сайт ЕКА.