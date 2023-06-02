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«Яндекс» впервые стал популярнее Google среди пользователей iPhone и iPad

В апреле 2023 года на долю «Яндекс» пришлось 50,3% поисковых запросов, сделанных российскими пользователями iPhone и iPad. Об этом сообщает издание «Известия».

«Яндекс» впервые стал популярнее Google среди пользователей iOS в РФ
© ТАСС

Это первый раз, когда доля «Яндекс» превзошла результат Google (49,4%) на iOS. По данным издания, лидерство «Яндекса» по объему запросов на iOS сохранилось и в мае. На Android «Яндекс» лидирует с 2018 года. В мае 2023 года там на долю российской поисковой системы пришлось 64% запросов.

Доля «Яндекс» равномерно росла с 2020 года, но в 2022-2023 случился резкий скачок популярности российского поисковика. Эксперты, опрошенные «Известиям», считают, что это произошло в связи изменением функциональности сервиса.

В частности, по мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, толчок популярности «Яндексу» дала реклама чат-бота YandexGPT, который недавно появился в «Алисе» и браузере компании.

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