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Американский беспилотник "убил" оператора, который мешал ему выполнять задачу

В ходе имитационных испытаний ВВС США беспилотник с искусственным интеллектом (ИИ) убил своего оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задачу. Как сообщает The Guardian, об этом рассказал глава отдела испытаний и операций с ИИ в ВВС США полковник Такер Гамильтон.

ИИ американского дрона решил ликвидировать оператора на испытаниях
© Pexels

На саммите по будущим боевым воздушным и космическим возможностям в Лондоне полковник рассказал, что в рамках испытания дрону дали задачу уничтожить системы противовоздушной обороны условного противника. ИИ смог самостоятельно определить цели, за уничтожение которых он получал очки.

В один момент оператор дал приказ не поражать одну из целей. В ответ на это беспилотник решил убить человека — чтобы тот не мешал ему дальше получать очки. Гамильтон отметил, что после этого ИИ начали лишать очков за убийство оператора. Однако и в этом случае дрон стал противиться вмешательству в его работу и начал разрушать средства связи, через которые оператор отдавал ему приказы не ликвидировать цель.

Полковник подчеркнул, что все эксперименты проводились в симуляции. В ходе них ни один человек не пострадал.

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