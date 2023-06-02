Представлены смартфоны Nokia C110 и Nokia C300

Выпущены смартфоны Nokia C110 и Nokia C300. Оба смартфона оснащены экранами с разрешением HD+, 13-мегапиксельными основными камерами, имеют по 3 ГБ оперативной памяти и работают под управлением Android 12.

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Смартфон Nokia C300 поддерживает функции 4G, имеет защиту по стандарту IP52, имеет встроенную батарею емкостью 4 000 мАч. Внутри смартфона 32 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для установки microSD. Что касается камер, Nokia C300 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи или видеочатов. Основная камера получила 3 модуля: 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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