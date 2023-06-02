$80.97-0.0386.58+0.08

Выпущены смартфоны Nokia C110 и Nokia C300

Выпущены смартфоны Nokia C110 и Nokia C300. Оба смартфона оснащены экранами с разрешением HD+, 13-мегапиксельными основными камерами, имеют по 3 ГБ оперативной памяти и работают под управлением Android 12.

Представлены смартфоны Nokia C110 и Nokia C300
© FBM.ru

Смартфон Nokia C300 поддерживает функции 4G, имеет защиту по стандарту IP52, имеет встроенную батарею емкостью 4 000 мАч. Внутри смартфона 32 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для установки microSD. Что касается камер, Nokia C300 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи или видеочатов. Основная камера получила 3 модуля: 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

FBM.ru

Смартфон Nokia C110 получил аккумулятор объемом 3 000 мАч, операционную систему Android 12. Основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп. Внутри смартфона также 32 ГБ встроенной памяти.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий