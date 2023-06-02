«Джеймс Уэбб» нашел самую тусклую галактику ранней Вселенной

Астрофизики подтвердили существование самой тусклой галактики ранней Вселенной. Ей присвоили научное название JD1. Открытие было сделано с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

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Исследование позволяет лучше понять раннюю историю Вселенной. Теория гласит, что на первых этапах своего существования Вселенная была лишена света – этот период известен как «космические темные века».

Через несколько сотен миллионов лет возникли первые звезды и галактики, и Вселенная наполнилась ультрафиолетовым светом. Он начал сжигать и ионизировать водородный туман, а фотоны смогли путешествовать в пространстве.

Эта эпоха получила название «Эпоха реионизации». Изучение типов галактик, которые преобладали в тот период, является одной из главных задач современной астрономии. Телескоп «Джеймс Уэбб» оснащен чувствительными инфракрасными приборами, необходимыми для исследования галактик нового поколения.

В ходе предыдущих исследований телескоп нашел несколько галактик, но все они были яркими и, по словам ученых, не типичными для молодой Вселенной. Они сосредоточились на поиске ультраслабых галактик. Считается, что они были гораздо более многочисленными и играли гораздо более важную роль в эволюции космоса.

Галактика JD1 является настолько тусклой, что ее смогли заметить только благодаря гравитационной линзе: массивному скоплению галактик Abell 2744, чья гравитация исказила и в 13 раз увеличила ее свет.

Возраст галактики оценили в 13,6 млрд лет. Она является одной из самых удаленных из всех обнаруженных на сегодняшний день. Также она отличается компактными размерами – во много раз меньше Млечного Пути, сообщает Nature.