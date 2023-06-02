На экзопланете обнаружили температурную аномалию

Ученые Университета Монреаля составили температурную карту экзопланеты типа горячий юпитер WASP-18 b, основываясь на данных космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Была обнаружена температурная аномалия, которая пока что не получила объяснения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

© NASA

WASP-18 b находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли. Эта экзопланета в 10 раз массивнее Юпитера, а один ее оборот вокруг звезды занимает всего 23 часа. В результате приливного захвата планета всегда обращена к звезде одной и той же стороной, из-за чего ее дневное полушарие нагревается на 1000 градусов по сравнению с линией терминатора — границей между дневной и ночной стороной.

Группа астрономов наблюдала за WASP-18 b в течение примерно шести часов с помощью одного из инструментов телескопа Уэбба — устройства формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевого спектрографа (NIRISS). Оказалось, что состав WASP-18 b очень похож на состав ее родительской звезды, что означает, что она, скорее всего, образовалась из остаточного газа, который присутствовал сразу после рождения звезды.

Ученые составили температурную карту дневной стороны и идентифицировали водяной пар в атмосфере экзопланеты. Поскольку температура в районе терминатора гораздо ниже, ученые предполагают, что какой-то фактор мешает ветрам эффективно распределять тепло на ночную сторону. Причина этого пока что остается загадкой, хотя одно из возможных объяснений состоит в том, что магнитное поле заставляет ветры дуть от экватора к северному и южному полюсам, а не с востока на запад.