В России разработали клиент Telegram для мобильной ОС «Аврора»

Компания «Авроид» разработала альтернативный клиент для Telegram под названием «Тавро», предназначенный для работы на российской операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на компанию F+tech, в состав которой входит «Авроид».

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На текущий момент существует только бета-версия приложения. Однако оно полностью работоспособно и доступно для скачивания из магазина приложений «Аврора маркет».

Клиент компании «Авроид» обладает всеми базовыми функциями оригинального приложение. В нем присутствуют списки чатов, возможность отправки сообщений и медиафайлов, поддержка эмодзи, ссылок и не только. При этом не работает воспроизведение GIF-анимаций, нет отметок о пересланных сообщениях, поддержки аудио и видеосообщений, опросов, реакций и стикеров.

«Финальная версия «Тавра» будет доступна пользователям вместе с ОС «Аврора» на устройствах любых производителей в виде бессрочной лицензии с возможностью получать обновления в течение трех лет», – заявили в компании F+tech.

На сегодня смартфоны и планшеты на базе ОС «Аврора» выпускают только три вендора: F+ tech, Yadro и «Аквариус».