Вышедший в 2017 году iPhone получит iOS 17

Речь идёт о выпуске для неё новейшей iOS 17, анонс которой состоится на днях, в рамках WWDC 2023. При этом стоит понимать, что данная модель iPhone вышла в уже далёком 2017 году. Но несмотря на это, аппарат всё ещё достаточно производителен для работы с новой ОС.