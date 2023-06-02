Вышедший в 2017 году iPhone получит iOS 17

А ваш Xiaomi так может? Вышедший в 2017 году iPhone официально обновится до новейшей iOS 17
По данным инсайдера analyst941, компания Apple намерена продолжить официальную поддержку своего знакового смартфона — iPhone X.
Речь идёт о выпуске для неё новейшей iOS 17, анонс которой состоится на днях, в рамках WWDC 2023. При этом стоит понимать, что данная модель iPhone вышла в уже далёком 2017 году. Но несмотря на это, аппарат всё ещё достаточно производителен для работы с новой ОС.
Некоторые журналисты предполагают, что в Apple есть руководители, которые не хотят признавать устаревшим первый телефон с модулем Face ID.
Отметим, что помимо iOS 17, iPadOS 17 и новой macOS, на мероприятии ожидается анонс ряда новеньких компьютеров Mac, а также первый AR/VR-шлем Apple стоимостью $3000.