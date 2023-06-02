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В России захотели снизить зависимость от зарубежных компьютерных технологий

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривают возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов. Речь идет о возможном сокращении поставок оборудования таких иностранных компаний, как Acer, Asus, MSI и другие, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В России могут ограничить параллельный импорт техники Acer и IBM
© Сергей Мамонтов/РИА Новости

Изначальное предложение выдвинули в консорциуме АНО «Вычислительная техника», в который входят АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие. Если инициативу одобрят российские власти, под ограничения могут попасть также Schnider Electric, Palo Alto, Delta Electronics и другие зарубежные производители, уточняется в статье.

«Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell и других», — говорится в материале.

В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) предлагают дополнить список компаниями IBM, Dell, HP, Cisco, Hitachi и другими известными зарубежными производителями вычислительной техники и оборудования, заключается в заметке.

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1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ рассматривает введение новой инициативы, которая обяжет российские компании делать отчисления в пользу государства за использование иностранного программного обеспечения (ПО). Эту меру предполагается использовать до момента перехода фирм на российские аналоги.

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