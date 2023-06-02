«Я знаю, где ты живёшь»: чат-бот Google Bard получил доступ к местоположению пользователей
Компания Google добавила в своего чат-бота Bard поддержку точного местоположения пользователя.
Это должно помочь сервису предоставлять собеседнику более релевантные ответы на основе его текущей геолокации.
Обновление предлагает пользователям предоставить доступ к точному местоположению их устройства, что позволяет Bard предоставлять информацию о ресторанах и других объектах в их районе.
Пользователи могут обновить сведения о своём местоположении, предоставив необходимое разрешение в настройках браузера или устройства.
Данное обновление следует за недавними дополнениями, такими как поддержка изображений. При этом ещё в рамках Google I/O 2023 были представлены различные нововведения и функции, которые появятся на платформе в ближайшем будущем.