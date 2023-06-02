Чат-бот Google Bard получил доступ к местоположению пользователей

Компания Google добавила в своего чат-бота Bard поддержку точного местоположения пользователя.

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Это должно помочь сервису предоставлять собеседнику более релевантные ответы на основе его текущей геолокации.

Обновление предлагает пользователям предоставить доступ к точному местоположению их устройства, что позволяет Bard предоставлять информацию о ресторанах и других объектах в их районе.

Пользователи могут обновить сведения о своём местоположении, предоставив необходимое разрешение в настройках браузера или устройства.