$80.97-0.0386.58+0.08

В Иркутске врачи спасли мальчика с пулей в области сердца

Ребенок родился не в рубашке, а в шубе - если бы пуля вошла чуть правее или левее, он был бы обречен. Так врачи иркутской больницы описали ситуацию с пациентом, прооперированным накануне ночью.

В Иркутске врачи спасли мальчика с пулей в области сердца
© РИА Новости

Около 23 часов родители доставили мальчика с пулевым ранением в травмпункт. Ребенка сразу поместили в противошоковую операционную, а специалисты Ивано-Матренинской детской клинической больницы и Иркутской областной клинической больницы начали готовиться к экстренной операции, ради которой ночью из отпуска отозвали кардиохирурга.

Дошкольник с ранением груди находился в тяжелом состоянии. Входное отверстие почти не кровоточило. "Исследование показало, что пуля находится в области заднего средостения - она ранила правое легкое, касательно прошла по правому предсердию, из-за чего возникла тампонада перикарда. При данном состоянии сердце не может работать нормально", - рассказала анестезиолог-реаниматолог Елена Соловьева.

Предоперационная подготовка, включающая противошоковые меры и обезболивание, длилась два часа. В час началась операция. Хирурги ушили легкое, удалили инородное тело, провели другие сложнейшие манипуляции. По словам опытных кардиохирургов и реаниматологов, они впервые видели такое ранение у ребенка.

Операция закончилась к утру. После нее мальчика перевели в реанимацию с поддержкой легких и сердца. Пациент пришел в сознание, идет на поправку.

Обстоятельства получения пулевого ранения выясняют следователи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий