В Иркутске врачи спасли мальчика с пулей в области сердца

Ребенок родился не в рубашке, а в шубе - если бы пуля вошла чуть правее или левее, он был бы обречен. Так врачи иркутской больницы описали ситуацию с пациентом, прооперированным накануне ночью.

Около 23 часов родители доставили мальчика с пулевым ранением в травмпункт. Ребенка сразу поместили в противошоковую операционную, а специалисты Ивано-Матренинской детской клинической больницы и Иркутской областной клинической больницы начали готовиться к экстренной операции, ради которой ночью из отпуска отозвали кардиохирурга.

Дошкольник с ранением груди находился в тяжелом состоянии. Входное отверстие почти не кровоточило. "Исследование показало, что пуля находится в области заднего средостения - она ранила правое легкое, касательно прошла по правому предсердию, из-за чего возникла тампонада перикарда. При данном состоянии сердце не может работать нормально", - рассказала анестезиолог-реаниматолог Елена Соловьева.

Предоперационная подготовка, включающая противошоковые меры и обезболивание, длилась два часа. В час началась операция. Хирурги ушили легкое, удалили инородное тело, провели другие сложнейшие манипуляции. По словам опытных кардиохирургов и реаниматологов, они впервые видели такое ранение у ребенка.

Операция закончилась к утру. После нее мальчика перевели в реанимацию с поддержкой легких и сердца. Пациент пришел в сознание, идет на поправку.