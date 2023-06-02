В России появится нейросеть для поиска домашних животных

"NtechLab запустит систему поиска потерявшихся домашних животных <...>. Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, - кошек и собак - и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный телеграм-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки", - рассказал Томас, добавив, что со временем животных технически можно будет искать и по городским видеокамерам, но сейчас работа сервиса в таком формате не обсуждается.