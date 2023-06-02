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В России появится нейросеть для поиска домашних животных

Российская компания, разработчик системы распознавания лиц, NtechLab создаст систему для поиска домашних животных. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель NtechLab Александр Томас в кулуарах ЦИПР-2023.

В России появится нейросеть для поиска домашних животных
© РИА Новости

"NtechLab запустит систему поиска потерявшихся домашних животных <...>. Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, - кошек и собак - и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный телеграм-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки", - рассказал Томас, добавив, что со временем животных технически можно будет искать и по городским видеокамерам, но сейчас работа сервиса в таком формате не обсуждается.

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