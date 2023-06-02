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Минцифры: Российские IТ-компании подписали ценовую хартию

В четверг, 1 июня, на площадке ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде состоялось подписание Ценовой хартии социально ответственного IT-бизнеса. Документ предусматривает добровольное ограничение разработчиками ПО опережающего роста цен на свои программы. Инициаторами и подписантами хартии стали ведущие отраслевые ИТ-ассоциации, сообщили в Минцифры РФ.

Минцифры: Российские IТ-компании подписали ценовую хартию
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Причинами подписания хартии стали риски существенного повышения стоимости замещающего ПО для клиентов из числа государственных корпораций и органов, связанных с необходимостью срочного и экономически затратного перехода с иностранного на российское ПО.

Главы IT-ассоциаций отметили, что Ценовая хартия будет способствовать достижению баланса интересов государства, субъектов российской экономики и представителей IT-индустрии, который на практике должен обеспечить национальный цифровой суверенитет РФ.

Замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что IT-бизнес посредством хартии показал зрелость рынка и высокую ответственность. Он уточнил, что речь не идет о заморозке цен. Компании рассчитали оптимальный уровень ценовых ограничений, пояснил Паршин.

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