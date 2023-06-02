Ученые «просветили» рентгеном неопознанное существо со Шпицбергена

Исследователи из Университета Осло во главе с Викторией С. Энгельшион при помощи рентгеновского анализа изучили загадочную древнюю морскую рептилию, останки которой были обнаружены на Шпицбергене. Опознать это существо ученым долгое время не удавалось.

© Engelschion et al. PLOS ONE, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем сообщает Phys.org. Загадочная окаменелость была найдена еще в 2008 году. Останки древнего существа были буквально спрессованы, сплющены в сланце. Это обстоятельство значительно затрудняло исследования. Поэтому только сейчас ученые провели анализ, применив передовой метод рентгенологического обследования.

Они установили, что останки принадлежат неизвестной морской рептилии, которая обитала примерно 240 миллионов лет назад. Кстати, в то время Шпицбергена еще не было как такового, эта территория была покрыта океаном. После своей смерти таинственная рептилия опустилась на морское дно и была погребена в иле. С течением времени она превратилась в чрезвычайно плоскую окаменелость.

На протяжении 15 лет ученые спорили о классификации рептилии, но достоверно идентифицировать ее не могли. В рамках нового исследования были получены очень четкие рентгеновские изображения. На них проявились новые детали, в частности ученые впервые получили возможность увидеть особенности черепа и зубов. Это, в свою очередь, позволило им предположить, что таинственная рептилия могла быть ихтиозавром или как минимум ближайшим родственником ихтиозавров вида Phalarodon atavus.