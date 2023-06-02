NASA опровергло взаимосвязь НЛО с внеземной жизнью

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые вынесло на общественное обсуждение тему происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО). Публичные слушания были устроены перед оглашением окончательного отчета агентства о необъяснимых явлениях.

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Как сообщает Phys.org, первое общественное обсуждение проблемы НЛО состоялось ровно через год после того, как NASA официально объявило о начале исследования необъяснимых явлений. За прошедшее время агентство неоднократно заявляло, что относится к данной теме крайне серьезно и не будет ничего скрывать от общественности.

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Первые в истории агентства подобные слушания транслировались на протяжении четырех часов. В них приняла участие независимая группа экспертов, в состав которой входят 16 ученых, отобранных NASA. В их числе - астронавт Скотт Келли, первый американец, который провел в космосе почти год.

"Я хочу подчеркнуть это громко и гордо: нет абсолютно никаких убедительных доказательств существования внеземной жизни, связанной с "неопознанными объектами", - с таким заявлением по итогам слушаний выступил доктор Дэниэл Эванс из NASA.

В то же время отмечается, что в ходе слушаний поступили сотни вопросов от общественности, причем многие из них "были скептическими и сводились к теориям заговора". В ответ на это Скотт Келли, например, пояснил, что частично природу НЛО можно объяснить оптическими иллюзиями. В качестве примера он привел случай в Вирджиния-Бич, произошедший много лет назад. Тогда летчик, со ссылкой на данные радиолокатора, убежденно заявлял, что мимо самолета пролетел НЛО. Однако впоследствии было установлено, что за НЛО летчик принял воздушный шар.

"По моему опыту, датчики сталкиваются с такими же проблемами, что и глазные яблоки у людей", - подытожил Скотт Келли.

Большой массив скептических и язвительных комментариев явно не порадовал организаторов слушаний. Эванс, например, отметил, что подобное информационное преследование отвлекает экспертов от научного процесса и "усиливает клеймо, окружающее эту тему".

"Именно строгий, основанный на фактах подход позволяет отделить факты от вымысла", - подчеркнул он.

Эванс добавил, что исследовательская группа больше не используют термин НЛО из-за связанной с ним стигматизации. Вместо этого введен термин "неопознанные аномальные явления" (UAP).

"Существующие данные и свидетельства очевидцев сами по себе недостаточны для предоставления убедительных доказательств, - сказал в прямом эфире астрофизик Дэвид Спергель, руководитель исследования. - Один из уроков, которые мы извлекли, - это потребность в более качественных сведениях и данных, измеренных с помощью хорошо откалиброванных инструментов, множественных наблюдений".