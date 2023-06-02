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Глобальную версию Xiaomi 13 Ultra представят уже 8 июня

Xiaomi готовится к запуску глобальной версии своего флагманского телефона — Xiaomi 13 Ultra.

Глобальную версию Xiaomi 13 Ultra представят 8 июня
© Ferra.ru

Компания уже объявила, что произойдёт это 8 июня. Ожидается, что на международном рынке будет представлена лишь одна конфигурация устройства — 12/512 ГБ. Причём стоить она будет в промежутке от 1299 до 1499 евро.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra оснащён 6,73-дюймовым AMOLED LTPO дисплеем с разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц. Из коробки девайс работает под управлением Android 13 с установленной поверх MIUI 14.

В основе смартфона лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ёмкость его аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 90 Вт.

Из прочих интересностей девайса можно отметить 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основной блок, включающий основную камеру с 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 5-мегапиксельную телефото камеру с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельный перископический объектив. Также с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом.

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