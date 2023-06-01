В БРИКС выступили за переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе

Согласно заявлению дипломатических ведомств стран БРИКС , объединение выступает за проведение переговоров по разработке многостороннего соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министры <...> заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», – сказано в документе.

Встреча глав МИД БРИКС началась 1 июня в Кейптауне и продлится до 2 июня. Накануне в ЮАР прибыл глава МИД России Сергей Лавров. На встрече он рассказал о продолжении работы по теме расширения БРИКС.