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В БРИКС выступили за переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе

Согласно заявлению дипломатических ведомств стран БРИКС, объединение выступает за проведение переговоров по разработке многостороннего соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В БРИКС выступили за переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе
© РИА Новости

«Министры <...> заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», – сказано в документе.

Встреча глав МИД БРИКС началась 1 июня в Кейптауне и продлится до 2 июня. Накануне в ЮАР прибыл глава МИД России Сергей Лавров. На встрече он рассказал о продолжении работы по теме расширения БРИКС.

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