Apple ответила на обвинения в сотрудничестве с разведкой США

Американская компания Apple утверждает, что не сотрудничает с разведкой США. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит в четверг, 1 июня, Reuters.

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В компании отвергли обвинения и заявили, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple».