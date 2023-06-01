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Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США

Американская компания Apple утверждает, что не сотрудничает с разведкой США. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит в четверг, 1 июня, Reuters.

Apple ответила на обвинения в сотрудничестве с разведкой США
© Lenta.ru

В компании отвергли обвинения и заявили, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple».

Генпрокуратуру призвали возбудить дело против работников Apple

Ранее ФСБ России вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple. Были выявлены аномалии, характерные только для пользователей гаджетов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, уточнили в ведомстве. Известно, что несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки были заражены.

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