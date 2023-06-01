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Названы «любимые» цвета смартфонов у россиян

Сейчас телефоны выпускают линейками по 4-5 цветов, какие из них пользуются большей популярностью? Какого цвета ваш телефон?

Названы «любимые» цвета смартфонов у россиян
© Ferra.ru

По результатам опроса компании Realme, при выборе нового смартфона россияне всё ещё предпочитают классические цвета, но часть покупателей также привлекают оттенки с красивыми названиями. Чёрный цвет выбирают четверть опрошенных, а синий и металлические цвета — по 14%. Белый цвет не очень популярен — его предпочитают только 6% респондентов. Примерно 8% готовы приобрести смартфон в более редких цветах, таких как зелёный, фиолетовый или перламутровый.

Вместе с этим, поэтичные названия цветов, такие как «галактический чёрный» или «огненный красный», привлекают большую часть потенциальных покупателей. Более половины респондентов положительно относятся к тому, когда производители называют оттенки своих моделей именно так.

Важно отметить, что цвет смартфона хоть и важен для многих респондентов при выборе нового устройства, но не является определяющим фактором. Только 14% опрошенных готовы переплатить, чтобы приобрести модель именно в понравившемся цвете.

В опросе приняли участие 2883 респондента старше 18 лет, интересующихся технологиями и мобильными устройствами.

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