Россиянам рассказали о необходимости регулярно чистить кэш смартфонов

Многие оказывались в ситуации, когда нужно быстро сделать фото, а на телефоне нет места. Эксперты рассказали о проверенных способах освободить немного места в «памяти»

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Эксперты из сервиса «Яндекс 360» рассказали о двух удобных способах для освобождения памяти на смартфоне и удаления ненужных файлов. Один из них — очистка кэша и папки «Загрузки», а также удаление неиспользуемых приложений, фото и видео. Это базовые «лайфхаки», которые помогут увеличить свободное место на устройстве.

Эксперты объяснили, что очистка памяти необходима из-за того, что современные смартфоны делают высококачественные фотографии и видео. Например, одна минута видео в формате 4k может занимать около 250 МБ. Из-за нехватки места на устройстве многие смартфоны начинают работать медленнее и испытывают проблемы с производительностью.

Специалисты также предложили воспользоваться облачным хранилищем для переноса части файлов. Это позволит сохранить доступ к файлам, но освободить память на устройстве. Виртуальные хранилища поддерживают различные форматы файлов, включая документы и медиа-контент.