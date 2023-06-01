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Россиянам рассказали о необходимости регулярно чистить кэш смартфонов

Многие оказывались в ситуации, когда нужно быстро сделать фото, а на телефоне нет места. Эксперты рассказали о проверенных способах освободить немного места в «памяти»

Россиянам рассказали о необходимости регулярно чистить кэш смартфонов
© Ferra.ru

Эксперты из сервиса «Яндекс 360» рассказали о двух удобных способах для освобождения памяти на смартфоне и удаления ненужных файлов. Один из них — очистка кэша и папки «Загрузки», а также удаление неиспользуемых приложений, фото и видео. Это базовые «лайфхаки», которые помогут увеличить свободное место на устройстве.

Эксперты объяснили, что очистка памяти необходима из-за того, что современные смартфоны делают высококачественные фотографии и видео. Например, одна минута видео в формате 4k может занимать около 250 МБ. Из-за нехватки места на устройстве многие смартфоны начинают работать медленнее и испытывают проблемы с производительностью.

Специалисты также предложили воспользоваться облачным хранилищем для переноса части файлов. Это позволит сохранить доступ к файлам, но освободить память на устройстве. Виртуальные хранилища поддерживают различные форматы файлов, включая документы и медиа-контент.

Таким образом, освободить память на смартфоне можно с помощью простых действий, таких как очистка кэша и папки «Загрузки», удаление неиспользуемых файлов, а также использование облачного хранилища для переноса части файлов. Это позволит увеличить свободное место на устройстве и избежать проблем с производительностью.

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